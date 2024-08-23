Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Adatepe Mahallesi\'ndeki Parkı Yeniledi

Güncel

(İZMİR)- İlçedeki mahalle ziyaretlerini sürdüren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, vatandaşların talep ve önerilerini hızla yerine getiriyor. Adatepe Mahallesi sakinlerinin isteği üzerine eski demir fabrikası yanında bulunan park, yapılan çalışmalar sonucunda kısa bir süre içinde yenilendi.

Her fırsatta Buca'yı Bucalılarla birlikte yöneteceklerini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Adatepe Mahallesi ziyareti sırasında vatandaşların eski demir fabrikası yanındaki parkın bakımıyla ilgili talebini hızla yerine getirdi. İçerisinde basketbol sahası da bulunan park yenilenerek halkın hizmetine sunuldu.

"Göreve gelirken kentimizi uzlaşı ve ortak akıl birlikteliği içinde yönetmeye talip olduk" diyen Başkan Duman, "Çalışma arkadaşlarımızla, uzun saatler mesai harcadığımız, emek verdiğimiz güzel Buca'mızda hakkaniyetli olmak adına her sese kulak veriyor ve çözüm arıyoruz. Vatandaşlarımız bizim başımızın tacı. Onların refahı ve mutluluğu için dinlenmeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Neler yapıldı?

Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin koordineli çalışmasıyla birlikte yepyeni bir görünüm kazanan 2 bin 100 metrekarelik parkta, ilk olarak kuru otlar temizlendi. Yeşil alandaki toprak havalandırılarak bitkilerin daha verimli büyümesine imkan sağlandı. Basketbol sahasında da çalışma yapan ekipler, sahayı çevreleyen korkulukları, zemini ve basketbol potasını yeniledi. Parkın doğal dokusunun kaybolmaması adına çalışmalar özenle gerçekleştirilerek öncelikli olarak fidan ve çiçek dikimi yapıldı.