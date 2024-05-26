Buca Belediyesi 'Askıda Yemek' Uygulaması Başlatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buca Belediyesi 'Askıda Yemek' Uygulaması Başlatıyor

Geniş Video İzle

Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla 'askıda yemek' uygulamasını başlatıyor. Belediye Lokantası'nda 4 çeşit yemeği 45 liradan satışa sunan Buca Belediyesi, hayırseverlere çağrıda bulunarak dayanışmayı büyütmeyi hedefliyor.

26.05.2024 10:26  Güncelleme: 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) Buca'da ihtiyaç sahibi vatandaşların da sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla "askıda yemek" uygulaması başlıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal dayanışmayı artıracak çalışmalara öncelik verdiklerini belirterek, "İnsanımızın yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalamayız. Belediye Lokantamızda başlayacak uygulamayla dayanışmayı büyütüyoruz" dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar yüzünden sıkıntı çeken vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli projeler üreten Buca Belediyesi, hafta içi her gün Belediye Lokantası'nda 4 çeşit yemeği 45 liradan satışa sunuyor. Lokantada askıda yemek uygulamasının da başlayacağını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çalışmanın yasal alt yapısını oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Hayırseverlere çağrı

Hayırseverlere çağrıda bulunan Başkan Görkem Duman, "İzmirlilerin bu konuda hassas olduğuna inanıyorum. Hayırsever vatandaşlarımız bizlerle iş birliği yapabilir" dedi. Günümüzde "kent yoksulluğu" diye bir tanımın ortaya çıktığına değinen Duman, şöyle konuştu:

" Türkiye'deki göreli yoksulluk oranı yüzde 23 ile Avrupa Birliği'ne üye ve aday olan ülkeler arasında en yüksek oranı oluşturmaktadır. Ülkemizde uzun yıllar boyunca uygulanan ekonomi politikaları ve küreselleşmenin etkileri sonunda gelir dağılımında büyük bir eşitsizlik yaşanmış bunun sonucunda yoksulluk artmıştır. Yüksek enflasyon, peş peşe yaşanan krizler ve göçler ise kent yoksulluğunu görünür kılmıştır. Bu noktada yerel yönetimlere büyük iş düşmektedir. Sosyal dayanışmayı artıran çalışmalara öncelik vermek ve hızla hayata geçirmek durumundayız. Vatandaşımızın yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalamayız. Belediye Lokanta'mız bu mücadelenin önemli bir adımıdır. Askıda yemek uygulamasıyla dayanışmayı büyütüyoruz."

Tek fiyat uygulaması devam ediyor

Buca Belediye Lokantası'nda daha önce öğrencilere yüzde 50 indirimli olarak 45 liradan satışa sunulan menüden artık herkes yararlanmaya başladı. Açıldığı günden bugüne 40 bin kişinin yararlandığı lokanta, Uğur Mumcu Caddesi'nde hafta içi her gün 11.30 ila 15.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Buca Belediyesi \'Askıda Yemek\' Uygulaması Başlatıyor
Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buca Belediyesi 'Askıda Yemek' Uygulaması Başlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 AK Parti, sokak hayvanları için İngiltere modelini uygulayacak AK Parti, sokak hayvanları için İngiltere modelini uygulayacak
10:34 Ali Koç’un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik Ali Koç'un üstünü çizdiği Selahattin Baki, sessizliğini bozdu: O görüntüyü vermemeliydik
09:54 Cannes’ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti Cannes'ta boy gösteren CZN Burak, hakkında yapılan yorumlara isyan etti
02:11 Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu Hamas, İsrail askerlerinden yeni esirler aldığını duyurdu
22:19 İsrail’de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti İsrail'de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti
09:55 Kastamonu’daki dönercilerden ’’Döneri biz icat ettik’’ çıkışı Fotoğrafla savundular Kastamonu'daki dönercilerden ''Döneri biz icat ettik'' çıkışı! Fotoğrafla savundular
09:24 Kısırlaştırma çözüm mü Yavaş’ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu Kısırlaştırma çözüm mü? Yavaş'ın sokak hayvanlarıyla ilgili tespiti yeniden gündem oldu
09:14 Trabzon’da fındığa ve çaya alternatif ürün Salebin kilosu bin 500 TL’den satılıyor Trabzon'da fındığa ve çaya alternatif ürün! Salebin kilosu bin 500 TL'den satılıyor
09:10 Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı Yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
08:22 Yasa dışı bahis yapanlara operasyon Çok sayıda gözaltı var Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
07:40 Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı
03:01 Hatay’da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı Hatay'da aşırı sağanakta caddeler göle döndü, araçlar mahsur kaldı
00:45 Reisi’nin ölümünde çarpıcı detaylar Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
22:35 Cannes Film Festivali’nde ’’Gazze’’ geçidi Kırmızı halıya damga vurdular Cannes Film Festivali'nde ''Gazze'' geçidi! Kırmızı halıya damga vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 11:02:55. #1.13#
SON DAKİKA: Buca Belediyesi 'Askıda Yemek' Uygulaması Başlatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement