Buca Belediyesi \'Askıda Yemek\' Uygulaması Başlatıyor

Güncel

Sokak hayvanlarıyla ilgili sözlerini destekleyen de var karşı çıkan da

(İZMİR) Buca'da ihtiyaç sahibi vatandaşların da sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla "askıda yemek" uygulaması başlıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal dayanışmayı artıracak çalışmalara öncelik verdiklerini belirterek, "İnsanımızın yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalamayız. Belediye Lokantamızda başlayacak uygulamayla dayanışmayı büyütüyoruz" dedi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar yüzünden sıkıntı çeken vatandaşlara destek olmak amacıyla çeşitli projeler üreten Buca Belediyesi, hafta içi her gün Belediye Lokantası'nda 4 çeşit yemeği 45 liradan satışa sunuyor. Lokantada askıda yemek uygulamasının da başlayacağını belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, çalışmanın yasal alt yapısını oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

Hayırseverlere çağrı

Hayırseverlere çağrıda bulunan Başkan Görkem Duman, "İzmirlilerin bu konuda hassas olduğuna inanıyorum. Hayırsever vatandaşlarımız bizlerle iş birliği yapabilir" dedi. Günümüzde "kent yoksulluğu" diye bir tanımın ortaya çıktığına değinen Duman, şöyle konuştu:

" Türkiye'deki göreli yoksulluk oranı yüzde 23 ile Avrupa Birliği'ne üye ve aday olan ülkeler arasında en yüksek oranı oluşturmaktadır. Ülkemizde uzun yıllar boyunca uygulanan ekonomi politikaları ve küreselleşmenin etkileri sonunda gelir dağılımında büyük bir eşitsizlik yaşanmış bunun sonucunda yoksulluk artmıştır. Yüksek enflasyon, peş peşe yaşanan krizler ve göçler ise kent yoksulluğunu görünür kılmıştır. Bu noktada yerel yönetimlere büyük iş düşmektedir. Sosyal dayanışmayı artıran çalışmalara öncelik vermek ve hızla hayata geçirmek durumundayız. Vatandaşımızın yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalamayız. Belediye Lokanta'mız bu mücadelenin önemli bir adımıdır. Askıda yemek uygulamasıyla dayanışmayı büyütüyoruz."

Tek fiyat uygulaması devam ediyor

Buca Belediye Lokantası'nda daha önce öğrencilere yüzde 50 indirimli olarak 45 liradan satışa sunulan menüden artık herkes yararlanmaya başladı. Açıldığı günden bugüne 40 bin kişinin yararlandığı lokanta, Uğur Mumcu Caddesi'nde hafta içi her gün 11.30 ila 15.00 saatleri arasında hizmet veriyor.