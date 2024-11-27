Buca Belediyesi, Avukat Sibel Önder'in Adını Bir Sokağa Verecek - Son Dakika
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Buca Belediyesi, Avukat Sibel Önder'in Adını Bir Sokağa Verecek

Buca Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele eden Avukat Sibel Önder'in adını ilçede bir sokağa vererek onun adalet arayışındaki cesaretini onurlandıracak. Önder, birçok kadına yönelik şiddet davasında kadınların haklarını savunarak önemli başarılar elde etti.

27.11.2024 10:46
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, çok sayıda kadın davasının peşini bırakmayarak katillerin gereken cezaları almalarını sağlayan Avukat Sibel Önder'in adını ilçede bir sokağa verecek.

Kadına yönelik şiddet ve cinayet davalarının ısrarlı takipçisi olan Avukat Sibel Önder, Buca'nın Yiğitler Mahallesi 320 Sokak'ta katledilen Rüya Polat'ın delil yetersizliğinden serbest kalan eşinin 8 yıl sonra müebbet hapis cezası almasını sağladı. Buca Belediyesi de adalet arayışlarına umut olması adına cesur avukatın adını söz konusu sokağa vermek için harekete geçti.

Avukat Sibel Önder ile 320 Sokak'ta bir araya gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Sibel Hanım'ın mücadelesinin, adalet arayan herkese umut vermesi için"

"Bu sokakta yıllar önce çok acı bir cinayet işlendi. Sibel Hanım'ın davadaki ısrarlı takibi sayesinde beraat kararı verilen dosya daha sonra tekrar görüldü ve ceza müebbet hapis cezasına çevrildi. Bu kararla o masum kadının ailesinin içi biraz olsun adalet duygusuyla rahatlamış oldu. Avukat Sibel Önder, şiddete uğrayan kadınların hak arayışında yanlarında oluyor. Bugüne kadar birçok davada eşine ya da sevgilisine şiddet uygulayan erkeklerin karşısına dikilerek, mahkemede kadınların lehine kararlar aldırmayı başardı. Baktığı tüm şiddet vakalarında, şiddet uygulayan erkeklerin demir parmaklıklar ardına atılmadan emekli olmayacağını söylüyor. Sibel Hanım'ın mücadelesinin, adalet arayan herkese umut, tüm avukatlarımıza da cesaret vermesi adına bu sokağa 'Avukat Sibel Önder' adını vermeyi planlıyoruz. Bu konuyu Buca Belediye Meclisi'mizde gündeme getireceğiz."

"Katledilmiş tüm kadınlar adına kabul ediyorum"

Avukat Sibel Önder de adının sokağa verilecek olmasının kendisine onur verdiğini belirterek, "Katledilmiş tüm kadınlar adına kabul ediyorum" dedi.

Başkan Duman'ın desteğinin kendisini daha da kamçılayacağını aktaran Önder, "Sizler benim bu kadar arkamda olursanız, bundan sonra mazlumların sesi daha çok duyulur. Bu şekilde çocuklara daha iyi bir hayat verebiliriz, kadınlara daha güvenli bir hayat verebiliriz. Ölünün dili yok ama benim var, demek ki sizin de varmış başkanım. Çok mutlu oldum gerçekten" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi, Avukat Sibel Önder'in Adını Bir Sokağa Verecek - Son Dakika

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