Buca Belediyesi, Dijital Dershane Projesi ile Eğitimde Eşitlik Sağlıyor - Son Dakika
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Buca Belediyesi, Dijital Dershane Projesi ile Eğitimde Eşitlik Sağlıyor

Buca Belediyesi, zengin içerikli Dijital Dershane projesiyle öğrencilere ücretsiz çevrimiçi eğitim imkanı sunarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Proje, 13 bin öğrenciye ulaşarak, eğitim harcamalarını azaltmayı ve gençlerin eğitim fırsatlarını artırmayı amaçlıyor.

09.10.2024 15:33
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(İZMİR)- Buca Belediyesi, içeriği zenginleşen Dijital Dershane projesi ile ilçenin eğitim kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Eğitimde eşitliğin en büyük öncelikleri olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sevgili gençler, siz hayallerinizin peşinden gidin, ben Görkem abiniz olarak her zaman yanınızda olacağım" dedi.

Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Dijital Dershane projesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise kademeleri ile LGS, YKS ve KPSS sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz dijital eğitimin kapılarını açmayı sürdürüyor. Öğrencilerin, diledikleri zaman diledikleri yerde ders izleme olanağı bulabildiği platformdan, faaliyete geçtiği günden bu yana 13 bin öğrenci faydalandı.

İçerik zenginleştirildi

Göreve geldikleri ilk günden bu yana, Buca'nın eğitim kimliğini daha da güçlendirmek, gençlere hak ettikleri eğitim fırsatlarını sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şöyle konuştu:

"Biz, gençlerin yalnızca bugünümüz değil, yarınımız olduğuna inanıyoruz. Hepinizin nitelikli bir eğitime erişme hakkınız var. İşte bu nedenle Dijital Dershane projemizin içeriğini çağa uygun eğitim yöntemleriyle zenginleştirdik. Buca Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve ailelerin eğitim harcamalarını azaltarak üzerlerindeki yükü hafifletmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çünkü sosyal belediyecilik anlayışımızla, hiç kimsenin geride kalmadığı bir Buca hayal ediyoruz. Sevgili gençler, siz hayallerinizin peşinden gidin, ben Görkem abiniz olarak her zaman yanınızda olacağım."

Çevrim içi kayıt

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, öğrencilerin dijitaldershane.buca.bel.tr adresinden sisteme kayıt yaptırabileceğini, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin de 439 10 10 numaralı telefondan dahili 1613'ü tuşlayarak sorularına cevap bulabileceklerini sözlerine ekledi.

Dijital Dershane'de neler var?

Dijital Dershane'de dersler, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak, yüksek çözünürlükte (4K) hazırlanmış videolar ile işleniyor. Öğrenciler, telefon, tablet ve bilgisayardan günün her anı, istedikleri yerden sisteme giriş yapabiliyorlar. Akıllı test sistemi ve konu tarama testleri ile öğrenci çevrim içi olarak binlerce soru çözümüne katılabiliyor. Sistemde, 250 binden fazla sorunun yer aldığı soru havuzu ve ünite testleri bulunuyor.

Yapay zekaya sahip sistem sayesinde, öğrencinin yanlış yaptığı sorular tespit edilerek tekrar etmesi gereken konular öneriliyor. Ayrıca, yıl boyunca, akıllı test sistemi ile periyodik olarak 10 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) deneme sınavı ve 10 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) deneme sınavı düzenleniyor. YKS sınav hazırlığında ise matematik ve Türkçe dersleri canlı olarak yapılıyor.

Dijital Dershane Projesi'nin mobil cihazlarla da uyumlu olması sayesinde öğrenci dilediği yerde dilediği zaman konu anlatım derslerine, video soru çözümlerine ulaşabiliyor. Veli takip sistemi ile veliler de öğrencilerinin izlediği dersleri, soru çözümlerindeki başarılarına ve diğer istatistiki bilgilerine erişebiliyor.

Kaynak: ANKA

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