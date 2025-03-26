Buca Belediyesi, Ekonomik Krizde Üçüncü Kent Lokantasını Açıyor

(İZMİR)- Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar vatandaşların belini bükerken Buca Belediyesi'nin sayısını üçe çıkardığı Kent Lokantası, ilçede özellikle öğrencilere ve emekliye can suyu oldu. İlçedeki iki Kent Lokantası'ndan son bir yılda 161 bin 750 kişi yararlandı; üçüncü Kent Lokantası'nın da çok yakında açılacağı belirtildi. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Vatandaşlarımıza olan desteğimizi her koşulda sürdüreceğiz" dedi.

Buca Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği Kent Lokantası, ekonomik krizin yaşandığı şu günlerde vatandaşın kötü gün dostu oldu. Özellikle öğrenciler ve emeklilerin tercih ettiği lokantalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Uğur Mumcu Caddesi'nde hizmet veren Buca Belediyesi Kent Lokantası'ndan geçen nisan ayından bugüne tam 125 bin kişi faydalandı. Gediz Ek Hizmet Binası'nda bulunan Kent Lokantası'ndan ise 36 bin 750 kişi faydalanırken Tınaztepe Tarık Akan Gençlik Merkezi içerisinde yer alan üçüncü Kent Lokantası'nın hazırlıklarında son aşamaya gelindi.

Askıda yemek uygulamasına yoğun ilgi

Toplam 4 çeşit yemeğin 50 liradan satışa sunulduğu doyurucu menülerden ihtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz yararlanması için hayata geçirilen Askıda Yemek uygulaması da hayırseverlerden ilgi gördü. İlçenin dört bir yanından yoğun katılımın olduğu kampanya kapsamında, toplam 16 bin 908 adet yemek bağışı alındı. Bağışlardan bugüne kadar 14 bin 719 kişi faydalandı.

"Vatandaşlarımıza sırtımızı dönmeyeceğiz"

Yerel yönetim hizmetlerinin toplumun ihtiyaçları çerçevesinde şekillenmesi gerektiğine vurgu yapan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde hizmete geçirdiğimiz Buca Belediyesi Kent Lokantası projemiz vatandaşlarımızdan büyük ilgi görüyor. Hizmet rakamlarımız bu çalışmamızın toplumda ne denli büyük bir karşılığı olduğunu bizlere gösterdi. Bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağımıza eminim. İki kent lokantamızın ardından üçüncüsünü hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımıza olan desteğimizi her koşulda sürdüreceğiz" diye konuştu.