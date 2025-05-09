Buca Belediyesi'nden 4 Binin Üzerinde Öğrenciye İklim Eğitimi

(İZMİR) - Buca Belediyesi, sürdürülebilir bir çevre hedefi ile 4 bin 850 ilkokul öğrencisine "iklim değişikliği ve sıfır atık" eğitimi verirken okullardan 3 buçuk ton ambalaj atığı topladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bugün çevre ve çocuklar için attığımız her adım, yarın nasıl bir dünyada yaşayacağımızı belirleyecek" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa imzalanan protokol kapsamında, ilkokul öğrencilerine "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitimi" veren Buca Belediyesi, eğitimlerin ardından "Her Güne Bir Atık" projesi kapsamında öğrencilerin evlerinden getirdiği atıkları topluyor. Belediye bu çalışması ile atıkların geri dönüşüm süreciyle yeniden üretime kazandırılmasını sağlarken öğrencilerde de bu yönde bir alışkanlık kazandırılmasını hedefliyor. Buca Belediyesi, proje kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören 4 bin 850 ilkokul öğrencisine "iklim değişikliği ve sıfır atık" eğitimi verirken 3 buçuk ton ambalaj atığı ve 100 litre atık yağ topladı.

"Üzerimize düşeni yapıyoruz"

İklim krizi ve çevre kirliliğinin görmezden gelinemeyecek küresel bir sorun haline geldiğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Doğal kaynakların, dünya nüfusu ve üretimin artması nedeniyle her geçen gün tükeniyor olması bizim gibi kamu kurumlarının bu alanda etkin çalışmalar gerçekleştirmesini zorunlu kılıyor. Buca Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyor, geleceğimiz olan çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirerek farkındalık yaratıyoruz. Bugün çevre ve çocuklar için attığımız her adım, yarın nasıl bir dünyada yaşayacağımızı belirleyecek" diye konuştu.

Çalışma kapsamında dün Şerif Tikveşli İlkokulu'na giden Buca Belediyesi ekipleri, geri dönüşüm araçları ile öğrencilerin evlerinden getirdiği geri dönüşüm malzemelerini ve bitkisel atık yağları topladı. Çocukların ilgisinin yoğun olduğu çalışmada, öğrenciler atıkları yetkililere teslim etmek için uzun bir kuyruk oluşturdu.