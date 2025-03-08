Buca Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği

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Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, kadının gücüne dikkat çekmek için 'Birlik Çemberi' oluşturdu. Belediye Başkanı Görkem Duman, toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yaptı ve kadınların kazanılmış haklarının savunulması gerektiğini belirtti.

08.03.2025 10:06  Güncelleme: 12:21
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(İZMİR) - Buca Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadının gücüne dikkati çekmek için "Birlik Çemberi" oluşturdu. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bulunduğumuz her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak, kadınların varlıklarını daha da güçlendirecek adımlar atmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Buca Belediyesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlar, "Sen Yeter ki İste" diyerek seslerini yükseltti. Buca Belediyesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Buca Kadın Kolları Başkanı Şükran Arslan, Buca Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yaşam hikayeleri ve azimleri ile öne çıkan Buca'nın güçlü kadınlarının da konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik sonunda birlik çemberi oluşturularak gökyüzüne mor ve turuncu rengi balonlar bırakıldı.

"Kadınların varlıklarını daha da güçlendireceğiz"

Etkinlikte konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, şunları söyledi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyerek, kadın emeğinin, kadın gücünün ve kadın varlığının önemini bizlere en güzel şekilde anlatmıştır. Ne yazık ki, bugün ülkemizde kadınların kazanılmış hakları birer birer ellerinden alınmaya çalışılıyor; kadınlar, eşitsizliğin, yoksulluğun ve şiddetin gölgesinde bırakılmak isteniyor. Bizler ise bu düzene karşı, bulunduğumuz her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayarak, a varlıklarını daha da güçlendirecek adımlar atmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Buca Belediyesi olarak açtığımız kurslarla eğitim olanaklarını artırıyor, istihdam fırsatlarını çoğaltıyoruz. Üzerimize düşen tüm görevleri de her zaman yerine getirmeye hazırız. Hiçbir baskı ve ayrımcılığın, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini durduramayacağını burada bir kez daha üzerine basa basa tekrar ediyoruz."

Buca Belediyesi'nin Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri bugün Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda saat 20.00'de Mavi Düşler Tiyatrosu tarafından sergilenecek "İnsanca Kadın Sesleri" isimli teatral müzik dinletisi ile son bulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika

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