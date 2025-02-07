Buca Belediyesi'nden Depremzede Kadınlar İçin Umut Dolu Merkez - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nden Depremzede Kadınlar İçin Umut Dolu Merkez

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesine, Buca Belediyesi tarafından Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi inşa edilecek. Başkan Duman, merkezin kadınlar için umut dolu bir yuva olacağını vurguladı.

07.02.2025 14:27
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(İZMİR) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesiyle dayanışmasını sürdüren Buca Belediyesi, ilçedeki sosyal hayatı yeniden canlandırmak için Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nin yapımına teknik destek verecek. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Anadolu'nun fedakar, her türlü zorluğun üstesinden gelen güçlü kadınları için burası umut dolu bir yuva olacak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat Depremleri'nden etkilenen Doğanşehir'de, kadın ve gençlerin sosyal hayat içerisinde var olabilmelerini sağlamak amacıyla inşa edilecek Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Duman, kardeş ilçe Doğanşehir'de hayata geçirilecek merkezin, bölge kadınları için ayrı bir öneme sahip olacağını belirtti. Duman, "Anadolu'nun fedakar, her türlü zorluğun üstesinden gelen güçlü kadınları için burası sadece bir bina değil, aynı zamanda umut ve destek dolu bir yuva olacaktır. Kadınların iş ve sosyal hayatta geride bırakılmaya çalışıldığı zihniyete karşı burada attığımız bu temelle, kadınların kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve toplumun şekillenmesinde aktif rol almalarına destek olacağız" diye konuştu.

İzmirli belediyelere destekleri için teşekkür eden Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ise "Bu soğuk günde içimizi ısıttınız. 6 Şubat'ı, Doğanşehir iliğine kadar yaşadı. Adeta kıyametin provasıydı. Böyle bir proje için verilen destek adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca Belediyesi'nden Depremzede Kadınlar İçin Umut Dolu Merkez - Son Dakika

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