Buca Belediyesi\'nden Ücretsiz Hobi ve Sanat Kursları

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(İZMİR)- Buca Belediyesi'nin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 6 farklı kurs merkezinde 16 farklı alanda açacağı ücretsiz hobi, sanat ve meslek edindirme kursları için kayıtlar başladı.

Buca Belediyesi'nin her yaştan bireye hitap eden hobi, sanat ve meslek edindirme kursları ilgi görüyor. Kurslar sayesinde binlerce Bucalının yaşamına dokunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Kendisini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı ücretsiz olarak açtığımız kurslara bekliyoruz" diye konuştu.

Hangi merkezde hangi dersler var?

Kadın Aktivite Merkezi'nde diksiyon, işaret dili, takı tasarım, tığ-şiş örücülüğü, nakış; Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde işaret dili, aşçılık, pastacılık, takı tasarım, diksiyon, el sanatları; Cemal Yetginer Etüt Meslek ve Sanat Atölyesi'nde diksiyon, okuma-yazma, takı tasarım; Evka 1 Semt Merkezi'nde makine dikiş, kuaförlük, aşçılık, pastacılık, tığ şiş örücülüğü, takı tasarım, işaret dili; Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde görme engelliler için bağımsız hareket becerileri, görme engelliler için şiş örücülüğü ve ritim halk oyunları; Ceren Özdemir Semt Merkezi'nde makine dikiş, el nakış, bilgisayar işletmenliği, ön muhasebe, takı tasarım, kuaförlük, resim alanlarında kurslar düzenlenecek.

Kurslara başvurmak isteyen vatandaşlar ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopileriyle merkezlere şahsen giderek başvuru yapabilecek.