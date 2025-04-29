(İZMİR) - Buca Belediyesi, vatandaşların sağlıklı gıdaya uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlayan Kent Lokantası'nın üçüncüsünü hizmete açıyor. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, "Kent lokantalarına olan talep, halkın gerçek gündemini tüm Türkiye'ye gösterdi" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdürerek ekonomik krizin yaşandığı şu günlerde vatandaşlara destek olan Buca Belediyesi, üçüncü Kent Lokantası'nı açıyor. Daha çok üniversite öğrencilerine hizmet verebilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nin hemen karşısında bulunan Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi'nin zemin katında hizmet verecek lokanta, 30 Nisan Çarşamba günü faaliyete başlayacak. Üçüncü Kent Lokantası'nda da 4 çeşit yemekten oluşan menü 50 liradan vatandaşlara sunulacak. Ayrıca, "askıda yemek" uygulaması burada da sürdürülecek.

"Kent yoksulluğuna karşı önemli bir adım"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yurdun geneline yaydığı kent lokantalarının, kent yoksulluğuna karşı atılmış çok önemli bir adım olduğunu söyleyerek, "Ekonomik kriz döneminde, derin yoksullukla mücadele ederken, hemşerilerimize ve öğrencilerimize umut olabilmek, ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağı" diye konuştu.