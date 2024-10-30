Buca, Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

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(İZMİR) - Buca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bir kadın devrimi olan Cumhuriyet, bir çocuk devrimi olan Cumhuriyet, insan onuruna yaraşır bir yaşamı nasıl bundan 101 yıl önce kurduysa bugün bunu yine başaracaktır" dedi.

Buca Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel bir kutlama programı hazırladı. İlçenin dört bir yanında günler öncesinden başlayan etkinlikler, "101. Yılda 101 Efe Gösterisi" ile devam etti. Belediye önünde düzenlenen kortej yürüyüşü Menderes Caddesi boyunca bando takımı ve marşlar eşliğinde ilerleyerek, Işılay Saygın Meydanı'nda son buldu.

Yürüyüşe Başkan Duman, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediyesi Meclis üyeleri, Buca Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları ve vatandaşlar katıldı. Coşkulu kalabalık, ellerindeki al bayraklarla Buca'nın caddelerini gelincik bahçesine çevirdi.

Işılay Saygın Meydanı'nda düzenlenen Sevcan Orhan konseri öncesinde alandaki coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Duman, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının ilk Cumhuriyet Bayramı'nı Bucalılarla kutlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Duman, şunları söyledi:

"Ben Buca'da doğdum. Tüm eğitimimi Buca'da tamamladım. 9 Eylül Üniversitesi'nde okudum, mimar oldum. Buca'nın sokaklarında büyürken, bir esnaf çocuğu olarak, yeri geldi araba yıkadım, yeri geldi inşaatta çalıştım. Şu an 36 yaşında Buca Belediye Başkanı olarak karşınızdayım. Bana ve aileme bu onuru, bu gururu, bu şerefi yaşatan Cumhuriyet'tir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte demokrasiyi, laikliği ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin felsefesini anlamayan, anlamak istemeyen art niyetli, ikbal peşinde koşan güruhla aramızdaki fark budur. Devletimize ve devletimizin kurucu devrimlerine saldırılar 101 yıldır devam ediyor ancak başarılı oldukları görülmedi ve görülmeyecek. Kuvva bire kadar kırılmadıkça, bu memlekette umut tükenmez! Bir kadın devrimi olan Cumhuriyet, bir çocuk devrimi olan Cumhuriyet, insan onuruna yaraşır bir yaşamı nasıl bundan 101 yıl önce kurduysa bugün bunu yine başaracaktır."

Atatürk için "Hatıran Yeter" parçası seslendirildi

Konser alanını dolduran Bucalılar, Sevcan Orhan'ın ezgileri eşliğinde unutulmaz bir gece yaşadı. Sanatçının "Hatıran Yeter" isimli parçayı Atatürk'ün fotoğrafları eşliğinde, Atatürk'e hitaben söylemesi ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.