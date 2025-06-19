İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde dün gece akraba oldukları öğrenilen Azat Ç. ile Tuncay Ç. ve Hamit Ç. arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuncay Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Azat Ç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Buca'da akrabaların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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