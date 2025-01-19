Buca'da Asfalt Seferberliği: Başkan Tugay İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Buca'da Asfalt Seferberliği: Başkan Tugay İncelemelerde Bulundu

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca'da yürütülen asfalt, yol yenileme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerin çalışmalarına destek vereceğini bildiren Tugay, Buca'nın yaşam konforunu artırmak için yeni asfalt alanları talimatı verdi.

19.01.2025 11:07  Güncelleme: 11:25
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(İZMİR) - Buca'da ekiplerin yürüttüğü asfalt, yol yenileme ve park çalışmalarını yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, asfaltlanacak yeni alanların talimatını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir genelinde başlatılan asfalt seferberliği kapsamında, Buca'da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile sahaya inen Başkan Cemil Tugay'a, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, büyükşehir ve ilçe belediyesinin bürokratları ile muhtarlar eşlik etti.

Evka 1 sokaklarında asfalt seferberliği

Başkan Tugay, Buca turuna, Evka 1 bölgesinde yer alan Murathan Mahallesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını inceleyerek başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Azerbaycan Caddesi ve Türkmenistan Caddesi'ne asfalt serimi yapıldı.

Buca'nın sorunları çözülüyor

Sahada muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Başkan Tugay, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Kıbrıs Caddesi ve 8 sokakta asfalt çalışmalarının planlanması için talimat verdi, yaşam konforunu artırmak için ilçe belediyesinin sorumluluk alanındaki çalışmalara da destek vereceklerini söyledi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Buca'nın sorunlarının çözümüne karşı gösterdiğiniz kararlılık ve yaptığınız hizmetlerden dolayı Buca halkı adına size teşekkür ederim. Birlikte şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Muhtardan asfalt teşekkürü

Buca Muhtarlar Derneği Başkanı ve Murathan Mahalle Muhtarı Eren Korkmaz, "Türkmenistan Caddesi ve Azerbaycan Caddesi'nin asfaltlama çalışmaları yapıldı. Cemil Başkanımıza ve Görkem Başkanımıza çok teşekkür ederim. Sağ olsun Cemil başkanımızın talimatıyla yıllar sonra ilk defa asfalt serimi oldu. Vatandaşlarımız bu çalışmadan çok memnun. Burası otobüs ve dolmuşların yoğun olarak geçtiği ana hatlardan biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Öyle bir çözüm üretelim ki 25 yıl sorunsuz gitsin"

Başkan Tugay ve Başkan Duman, Buca turu kapsamında Buca Yedigöller Parkı'nı da ziyaret etti. Muhtarların taleplerini dinleyen Başkan Tugay, vatandaşların parktan daha çok yararlanabilmeleri için çalışma yürütüleceğini söyleyerek, "Yedigöller kocaman, büyük bir tesis. Tamamına bakmamız lazım. Düzgün bir çalışma yapmamız lazım. Yarım yamalak yapılan işlerden hoşlanmıyorum. Öyle bir çözüm üretelim ki 25 yıl sorunsuz gitsin. 'Bugünü idare etsin' diye iş yapmayalım. İzmir'e bu yakışmaz" dedi.

Özmen Caddesi yenileniyor

Başkan Cemil Tugay, incelemeleri kapsamında, Park ve Bahçeler Dairesi ile Fen İşleri Dairesi tarafından yenileme çalışmalarının başlatıldığı Hasanağa Bahçesi'ni de ziyaret etti. Ardından İZSU tarafından yürütülen Büyük Kanal projesinin Özmen Caddesi'nde tamamlanan etabını inceleyen Başkan Tugay, esnafla sohbet etti. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, altyapı çalışması tamamlanan ve Buca'nın önemli arterlerinden Özmen Caddesi'ni baştan sona yenileyecek. Alan, kaldırım ve asfalt çalışmalarıyla hem araç hem de yaya trafiği için daha konforlu hale dönüştürülecek.

Başkan Tugay ve Başkan Duman, Buca'da atıl konumdaki hizmet alanlarının kente kazandırılması için de planlama yaptı.

Buca\'da Asfalt Seferberliği: Başkan Tugay İncelemelerde Bulundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Buca'da Asfalt Seferberliği: Başkan Tugay İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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