Buca\'da kurumlar kaçak atık dökümüne karşı ortak denetim için toplandı

(İZMİR) - Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Atık Yönetimi Koordinasyon Toplantısı'nda bir araya gelen kamu kurumları, ilçedeki kaçak atık dökümlerine karşı güç birliği oluşturdu. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, "Çevreyi kirletenlere en ufak tolerans gösterilmeyecek" dedi.

Buca'da "çevre kirliliği ve kontrolsüz atık dökümleriyle mücadele" kapsamında Atık Yönetimi Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer'in koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturabilecek kontrolsüz atık dökümlerine karşı denetimlerin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması, ihbar mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve atıkların kaynağında kontrol altına alınmasına yönelik uygulamaların geliştirilmesi ele alındı.

KURUMLAR AYNI MASADA

Buca Belediyesi'nin ev sahipliğindeki toplantıya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Kaymakamlığı, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı, BEGOS Bölge Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sanayi Odası ve Mobilyacılar Odası temsilcileri katıldı.

Toplantının ana gündemini, ilçe genelinde özellikle sanayi bölgelerinde yaşanan kaçak atık dökümlerine karşı uygulanabilecek güvenlik, denetim ve atık yönetimi tedbirleri oluşturdu. Kaçak döküm alanlarının çevre, doğa ve halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskler bölgesel ölçekte değerlendirilirken, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları doğrultusunda daha etkin bir mücadele yürütülmesine yönelik çözüm önerileri görüşüldü. Çevre temizliğinin korunması ve atıkların kontrollü şekilde geri dönüşüme kazandırılması amacıyla, sanayi bölgelerinde yerinde geri dönüşüm tesisi kurulmasına yönelik planlama da toplantıda değerlendirildi.

"ÇEVREYİ KİRLETENLERE EN UFAK TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK"

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, çevreyi kirleten uygulamalara karşı kararlı bir mücadele yürütüleceğini belirterek, kurumlar arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle sorunun kalıcı biçimde çözülmesinin hedeflendiğini ifade etti. Başkan Vekili Benzer, "Çevreyi kirletenlere en ufak tolerans gösterilmeyecek. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle bu sorunu kökten çözeceğiz" dedi.