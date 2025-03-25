Buca'da Şehit Aileleri, Gaziler ve Yakınları İçin İftar Düzenlendi

(İZMİR)- Buca Belediyesi, Ramazan ayı dolayısı ile Şirinyer Düğün Salonu'nda şehit aileleri, gaziler ve yakınları için iftar düzenledi.

İftarda konuşan şehit ve gazi yakınlarının başlarının tacı olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları ifade etti:

"Bizler, büyük bir ailenin fertleriyiz. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Vatan uğruna canını hiçe sayan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin aileleri, bizim de ailemizdir; başımızın tacıdır. Onların evlatları, bize teslim edilmiş en değerli emanetlerdir, bizim göz bebeğimizdir. Bizler, vefa göstermenin ve dünü unutmadan geleceğe bakmanın neden bu kadar önemli olduğunu bilen insanlarız. Canını ortaya koyan, bize al bayrağımız altında yaşamamız için büyük fedakarlıklarda bulunan gazilerimizin ve şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Sizlere olan minnetimizi ödemenin imkansız olduğunu çok iyi biliyoruz.Sağ olun, var olun."