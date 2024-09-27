Buca\'da Tabancayla Yaralanma Olayı

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İZMİR'in Buca ilçesinde M.Y.U. (20), darbedilip, tabancayla vurulmuş halde hastane önüne bırakıldı. Polis, M.Y.U.'yu ormana götürerek darbedip, yaralayan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Tabancayla omuz, göz ve boyun bölgesinden yaralanan M.Y.U., 23 Eylül'de Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nin önüne bırakıldı. M.Y.U.'nun ayrıca darbedildiği anlaşıldı. Polis, tedaviye alınan M.Y.U.'nun ifadesine başvurdu. M.Y.U.'nun husumetli oldukları B.A. (21), K.D. (21), N.B.K. (22) ve H.V. (22) tarafından Buca'da ormana götürülüp, darbedildiği, tabancayla omuz, göz ve boynundan yaralandıktan sonra motosikletle hastane önüne getirilip, bırakıldığı belirlendi. M.Y.U.'nun bırakıldığı o anlar, hastanenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.D., N.B.K. ve H.V. tutuklandı. Diğer şüpheli B.A.'nın ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.