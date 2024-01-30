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Bucak'ta polislerin ölüme neden olduğu davada taraflar arasında tartışma çıktı - Son Dakika
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Bucak'ta polislerin ölüme neden olduğu davada taraflar arasında tartışma çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde Ali Kurama'nın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 polis ile Kurama ailesi arasında duruşma çıkışında tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışma, görevli polislerin araya girmesiyle sona erdi. Kurama ailesi, sanık polislerin ailesi tarafından ölümle tehdit edildiklerini iddia etti.

Bucak\'ta polislerin ölüme neden olduğu davada taraflar arasında tartışma çıktı
30.01.2024 - 16:11,
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BURDUR'un Bucak ilçesinde gözaltı işlemleri sırasında Ali Kurama'nın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle biri tutuklu, 2 polisin yargılandığı davanın duruşmandan çıkışta taraflar arasında tartışma yaşandı. Görevli polisler araya girerek tarafları sakinleştirdi. Kurama ailesi fertleri, sanık polislerin ailesi tarafından ölümle tehdit edildiklerini iddia etti.

Bucak ilçesinde 2 Mart 2023 tarihinde Ali Kurama, gözaltı işlemleri sırasında polislerle arasında çıkan arbedede başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurama, iki ay sonra yaşam savaşını kaybetti. Ali Kurama'nın ölümüne sebep oldukları iddiasıyla haklarında, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen biri tutuklu 2 polisin yargılanmasına Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru C.D., tutuksuz polis memuru R.Ç. ile ölen Ali Kurama'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savcının mütalaasını okumasının ardından söz verilen tutuklu sanık C.D., "Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanık R.Ç. ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Taraf avukatları savcının mütalaasına karşı cevap hazırlamak için süre istedi. C.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 13 Mart'a erteledi.Mahkeme salonu çıkışında taraf aileleri arasında tartışma yaşandı. Tartışma görevli polis memurlarının araya girmesiyle sona erdi. Gazetecilere açıklama yapan Ali Kurama'nın babası Mehmet ve annesi Faden Kurama, sanık polisin ailesinin duruşma çıkışında kendilerini tehdit ettiğini öne sürdü. Mehmet Kuruma, "'Bu iş burada kalmayacak' diyerek, bizi tehdit ettiler" dedi.Ölen Ali Kuruma'nın kardeşi Onur Kurama ise olay sonrasında çalıştırdıkları kahvehaneye sürekli polislerin geldiğini iddia ederek, "Bu yüzden iş yerimi sattım. Sanığın ailesi bizi ölümle tehdit ediyor. 'Sizin başınıza da gelecek var' diyorlar. Ne yapacaklar, bizi öldürecekler mi? Ölümle mi tehdit ediyorlar" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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Burdur, İnsan Hakları, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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