Bucaspor Taraftarına Taşkınlık Nedeniyle Gözaltı

Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dün Şehir Stadı'nda oynanan ve misafir takım takımının ilk yarıda attığı tek gol ile galip geldiği karşılaşma sonrasında tribününde taşkınlık yapıp, polise mukavemette bulundukları ileri sürülen 2 Bucaspor taraftarı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TF2 2 . Lig Kırmızı Grup'ta. dün Nazillispor - Bucaspor 1928 takımları karşı karşıya geldi. Nazilli Şehir Stadı'ndaki karşılaşmada, Bucaspor 1928 ilk yarıda attığı tek golle maçı kazandı. Karşılaşmanın sonunda deplasman tribünündeki Bucaspor taraftarı T.P. ve N.D., iddiaya göre taşkınlık yaptı. İki taraftar, kendilerine müdahale etmek isteyen polislere de mukavemette bulundu. Statta görevli jandarma ekipleri T.P. ve N.D.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen iki taraftar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), DHA