Bucaspor Taraftarına Taşkınlık Nedeniyle Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bucaspor Taraftarına Taşkınlık Nedeniyle Gözaltı

Bucaspor Taraftarına Taşkınlık Nedeniyle Gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde oynanan futbol maçının ardından Bucaspor taraftarları, taşkınlık yapıp polise mukavemette bulundu. Gözaltına alınan iki taraftar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.11.2024 16:39  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde dün Şehir Stadı'nda oynanan ve misafir takım takımının ilk yarıda attığı tek gol ile galip geldiği karşılaşma sonrasında tribününde taşkınlık yapıp, polise mukavemette bulundukları ileri sürülen 2 Bucaspor taraftarı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TF2 2 . Lig Kırmızı Grup'ta. dün Nazillispor - Bucaspor 1928 takımları karşı karşıya geldi. Nazilli Şehir Stadı'ndaki karşılaşmada, Bucaspor 1928 ilk yarıda attığı tek golle maçı kazandı. Karşılaşmanın sonunda deplasman tribünündeki Bucaspor taraftarı T.P. ve N.D., iddiaya göre taşkınlık yaptı. İki taraftar, kendilerine müdahale etmek isteyen polislere de mukavemette bulundu. Statta görevli jandarma ekipleri T.P. ve N.D.'yi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen iki taraftar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Bucaspor, 3-sayfa, Nazilli, Futbol, Güncel, Hukuk, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bucaspor Taraftarına Taşkınlık Nedeniyle Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
07:50 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
01:33 Alkollü sürücüden polise “pes“ dedirten soru Alkollü sürücüden polise "pes" dedirten soru
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 17:20:15. #1.13#
SON DAKİKA: Bucaspor Taraftarına Taşkınlık Nedeniyle Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.