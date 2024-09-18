BUDAPEŞTE'DE GİZEMLİ FİRMA - Son Dakika
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BUDAPEŞTE'DE GİZEMLİ FİRMA

Lübnan'daki patlatılan cihazların sorumlusuyla bağlantılı BAC Consulting KFT ofisi aylardır kapalı.

18.09.2024 21:48
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Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı ileri sürülen BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki ofisine aylardır kimsenin gelmediği anlaşıldı.

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmaya işaret etmesi, gözlerin Budapeşte'ye çevrilmesine neden oldu.

"BAC Consulting KFT" firmasının bulunduğu apartmanın üst katında yaşayan ve kamera önünde konuşmak istemeyen bir kişi, firmaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 yıldır bu apartmanda kiracı olarak yaşadığını belirten Macar vatandaşı, alt katlarında bulunan ofiste birden fazla firmanın bulunduğunu ve bugüne kadar yalnız bir kadın çalışanı gördüklerini söyledi.

Macar vatandaş, burada çalışan kadının gelen postalarla ilgilendiğini, herhangi bir üretim ya da faaliyet yapıldığına rastlamadığını ifade etti.

Macar basınında yer alan haberleri okuduktan sonra dehşete düştüğünü belirten kiracı, okuduğu haberler sonrasında ailecek tedirgin olduklarını aktardı.

Macar yetkililerden açıklama

Bu arada Macar Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu firmanın Macaristan'da herhangi bir üretimi ya da tesisinin bulunmadığını, bir aracı firma olduğunu kaydetti.

Kovacs, "Belirtilen adresinde kayıtlı bir müdürü var ve atıfta bulunulan cihazlar hiçbir zaman Macaristan'da bulunmadı." dedi.

Arcidiacono Cristiana Rosaria ismindeki bir kadının BAC Consulting şirketinin genel müdürü ve sahibi olduğu belirtilirken, firmanın bakım çalışmasını ileri sürerek internet sitesini kapattığı ortaya çıktı.

2022'de kurulduğu belirtilen firmanın bulunduğu ofisin camında, A4 kağıdına yazılmış firma isminden başka bir ibareye rastlanılmadı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.???????

Kaynak: AA

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