Budişiş, Sufi Lider Cemaleddin Budişiş Vefat Etti

Fas'ın en büyük sufi tarikatı Kadiri Budişişiye'nin lideri Şeyh Cemaleddin Budişiş, 83 yaşında başkent Rabat'ta tedavi gördüğü askeri hastanede vefat etti.

Fas'ın önde gelen mutasavvıflarından biri olarak tanınan Şeyh Cemaleddin Budişiş, uzun yıllar Sünni tasavvufun ve manevi terbiyenin yayılması çalışmaları yürüttü.

Budişiş, 2017'de vefat eden babası Şeyh Hamza el-Kadiri Budişiş'in yazılı ve mühürlü vasiyetine dayanarak tarikatın şeyhliğini devralmıştı.

Doğduğu yer olan Medağ'a defnedilecek olan Budişiş'in cenaze törenine ülke içinden ve dışından çok sayıda resmi, dini şahsiyetin ve dünyanın farklı bölgelerinden müritlerin katılması bekleniyor.

Tasavvufun Kadiri kolundan gelen Budişişiye tarikatının ismi, kurucusu Şeyh Ali bin Muhammed'in kıtlık zamanında insanları Fas'a mahsus bir yemek olan Budişişe (etli çorba) ikram ederek doyurmasından geldiği biliniyor.

Kadiri tarikatı, Seyyid Abdulkadir-i Geylani'nin yolundan gidenlerin bağlı olduğu tasavvuf yolu olarak biliniyor.