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BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüsü seferleri, bugünkü olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak. BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruda, İstanbul-Bursa ve İstanbul-Armutlu arasında yapılması planlanan 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
10.01.2024 - 00:27,
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Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsünün bugünkü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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