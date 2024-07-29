Bugün Artvin, Trabzon ve Rize'de Sağanak Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Rüzgar, Marmara'nın güneybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli esecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, 4 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Sıcaklıkların; Aydın'da 42, Adana'da 41, Manisa ve Batman'da 40 derece olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 31, en düşük 16; İstanbul'da en yüksek 33, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 38, en düşük 26 derece olacak.