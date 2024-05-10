Bugün ve yarın bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Bugün ve yarın bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor

Bugün ve yarın bazı bölgelerde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya, Antalya çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Tokat çevreleri ve Adana'nın kuzey ilçelerinde bugün ve yarın kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak ve fırtına bekleniyor. Antalya'nın doğu kesimlerinde ise yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

10.05.2024 14:05
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Bazı bölgelerde bugün ve yarın için kuvvetli sağanak ve fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da; gece saatlerinden itibaren ise Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Malatya'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya çevrelerinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın doğu kesimlerde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Tokat çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinde rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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