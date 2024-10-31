Bugün Yağışlı Hava Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis'te sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurdun kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde ise yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 17, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 19, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 23, en düşük 12 derece olacak.