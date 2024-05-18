Bükreş\'te Filistinliler Nakba\'yı protesto etti

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MELİS YILDIRIM

(BÜKREŞ) - Filistinlilerin "Büyük Felaket"i Nakba'nın 76'ncı yılı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yürüyüş ve miting ile protesto edildi.

İsrail'in işgali altındaki Gazze'deki çatışmalar devam ederken, bölgede ve dünyanın dört bir yanında Filistinlilerin Nakba (Büyük Felaket) olarak adlandırdığı İsrail'in bağımsızlığını ilan edişi ile Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması protesto ediliyor. Yüzlerce kişinin katıldığı Romanya'nın başkenti Bükreş'teki protesto, Üniversite Meydanı'nda yapılan mitingle başladı. Halk diğer mitingin yapılacağı Zafer Meydanı'na yürüdü. Gösteride, "Filistin'e özgürlük" ve "Ateşkes hemen, şimdi" sloganları atıldı.