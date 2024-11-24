Bulanık\'ta Öğretmenler Günü Kutlandı

Muş'un Bulanık ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.
Kent meydanında, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Gençlik Spor Merkezinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Öğrencilerin şiirler okuduğu, oratoryo gösterisi ve müzik dinletisinin yapıldığı programda, aday öğretmenler yemin etti, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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