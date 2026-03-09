Buldan'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buldan'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Buldan\'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem
09.03.2026 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Köşger, depremde can kaybı olmadığını, kısmi hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Tam enkaza dönen bir bina yok. Kısmi sıva çatlakları ve birkaç binada da taşıyıcı kolonlarda ve sonradan yapılan eklemelerde hasarlar var. Hasar tespit çalışmaları başladı ve devam ediyor." dedi.

Vali Köşger, Buldan ilçe merkezi ve Yenicekent Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazetecilere açıklama yapan Köşger, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Kentteki bütün ilçelerle temas kurduklarını ve herhangi bir tam enkaza dönüşmüş bina olmadığını ifade eden Köşger, "Yenicekent'te de Buldan merkezde de yok. Diğer ilçelerimizde Güney'de ve Sarayköy'de kısmi sıva çatlağı olan binalar var. En ağır hasarlardan birisi, biraz önce hep beraber yerinde incelemede bulunduğumuz bir markette olmuş. Tavandaki sonradan yapılmış olan eklemelerde ve iç dizaynda çökmeler var. Bir fırınımızda ise kolonda ve taşıyıcılarda hasar var." diye konuştu.

Köşger AFAD, UMKE, jandarma ve emniyet başta olmak üzere bütün birimlerin sahada incelemeler yaptığını belirterek, "Tam enkaza dönen bir bina yok. Kısmi sıva çatlakları ve birkaç binada da taşıyıcı kolonlarda ve sonradan yapılan eklemelerde hasarlar var. Hasar tespit çalışmaları başladı ve devam ediyor. " dedi.

Gazetecilerin sorusu üzerine ilçede tahliye edilmesi gereken bir yapı olmadığı söyleyen Köşger, "Buldan merkezde tarihi bir okul binamız var, içinde sadece iki sınıf bulunuyormuş. Onun dış sıvasında bir dökülme olmuş. Arkadaşlarımız bugün için o iki sınıfı tahliye etti. Zaten yeni bir okul yapılmış ve açılmıştı, oradaki öğrencilerimizi bundan sonra o yeni okula taşıyacağız. Şu an itibarıyla okullarımızda da bir sıkıntı yok. Çok yüzeysel sıva çatlakları var. Arkadaşlarımız yerinde tespitleri yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Deprem anını anlattılar

Öte yandan, ekiplerin bölgede hasar tespit çalışması sürüyor.

Yenicekent'te bir marketin içindeki raflarda bulunan ürünlerin sarsıntı nedeniyle yerlere düştüğü görüldü. Ahşap bir evin taş duvarının bir kısmı yıkıldı, bir kahvehane ile cami duvarında çatlak oluştu.

Yöre sakini İsmet Çakır, AA muhabirine, deprem sırasında hemen dışarıya çıktıklarını belirterek, "Evimiz ile kahvemizde bir hasar görünüyor. Onun haricinde bir sorun yok. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bir an telaş korku oldu." dedi.

70 yaşındaki Meryem Gurbetçi ise deprem anında evde olduğunu ifade ederek, "İkinci kattaydım. Sallandı. Çocukla birlikte aşağıya indik." diye konuştu.

Evinin duvarında hasar oluşan 76 Raziye Yılmaz da evde yalnız olduğunu, çok korktuğunu söyledi.???????

Kaynak: AA

Yavuz Selim Köşger, Yerel Haberler, Denizli, Buldan, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buldan'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Lübnan’ın güneyine beyaz fosforlu saldırı İsrail'den Lübnan'ın güneyine beyaz fosforlu saldırı
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
İlkin Aydın’dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt’a göndermeli cevap İlkin Aydın'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt'a göndermeli cevap
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Füze menzilimizi 2 bin kilometre altında tuttuk
Konya’da bol aksiyonlu maçta kazanan yok Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var

14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:35
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
14:02
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
13:56
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
13:46
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması
13:20
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 15:08:11. #.0.4#
SON DAKİKA: Buldan'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.