Bulgar, Romen ve Türk savunma bakanları Karadeniz'deki gemilere saldırıları kınadı - Son Dakika
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Bulgar, Romen ve Türk savunma bakanları Karadeniz'deki gemilere saldırıları kınadı

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Bulgaristan, Romanya ve Türkiye savunma bakanları Sofya'da Karadeniz'deki ticari gemilere saldırıları kınadı. Deniz trafiğindeki aksamaların küresel tedarik zincirleri, gıda ve enerji güvenliği ile Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki kırılgan bölgeleri tehdit ettiği vurgulandı.

Bulgaristan, Romanya ve Türkiye savunma bakanlarının Sofya'daki toplantısının ardından ortak açıklama yayımlandı.

Sofya'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan-Romanya Savunma Bakanları ve Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından yayımlanan ortak açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov ve Romanya Savunma Bakanı Ştefan-Radu Oprea Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları şiddetle kınadı.

Açıklamada, Karadeniz'in uluslararası ticaretin yanı sıra tahıl, gübre ve enerji arzı açısından hayati öneme sahip bir koridor olduğu vurgulanarak, "Seyrüsefer serbestisinin ve deniz güvenliğinin önemini teyit etmek isteriz. Deniz trafiğindeki aksamalar; küresel tedarik zincirlerini, gıda ve enerji güvenliğini, özellikle de Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki kırılgan bölgeleri tehdit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm tarafları, Karadeniz'deki ticari gemileri, denizcilik altyapısını ve seyrüsefer serbestisini tehlikeye atabilecek her türlü başka eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden masum denizcilerin kaybından derin üzüntü duyuyoruz. Vatandaşları ve gemileri bu saldırılardan etkilenen devletlerle tam dayanışma içinde olduğumuzu vurgularız. Karadeniz'in güvenliği, bölgesel istikrarın korunması ve emniyetli deniz faaliyetlerinin kolaylaştırılması amacıyla; tüm tarafların, Montrö Sözleşmesi ve geçerli uluslararası insancıl hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka uyması gerektiğini hatırlatırız."

Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin NATO müttefikleri olarak bölgenin güvenlik ihtiyaçlarına katkı sunduğu belirtilen açıklamada, NATO'nun caydırıcılık ve savunma alanındaki desteğinin takdir edildiği ifade edildi.

Üç ülke, bu hedefler doğrultusunda gerektiğinde NATO ile koordinasyon içinde bilgi ve istihbarat paylaşımını artırmak, deniz güvenliğine ilişkin durumsal farkındalığı geliştirmek ve erken uyarı kapasitesini iyileştirmek üzere uygun tedbirler almak konusunda mutabık kaldı.

Açıklamada, Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amacıyla silahlı kuvvetler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

Bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayan istişarelerin, bilgi alışverişinin ve uygulamaya yönelik tedbirlerin belirlenmesinin kolaylaştırılacağı ifade edilen açıklamada, istişarelerin bir sonraki turunun Ankara ve Bükreş'te gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
BulgaristanOrta DoğuKaradenizPolitikaTürkiyeRomanyaAfrikaEnerjiGüncelSofyaDünyaSon Dakika

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