Bulgar yurt dışı seçmen kaydı 35 bin 131'e ulaştı, en çok başvuru Türkiye'den geldi

Bulgaristan, yurt dışında yaşayan 35 bin 131 vatandaşının, 25 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmak için kayıt yaptırdığını bildirdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 12.00 itibarıyla 72 ülkeden toplam 35 bin 131 Bulgaristan vatandaşının yurt dışında oy kullanmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, en fazla başvurunun 12 bin 210 ile Türkiye'den yapıldığı, bunu 5 bin 203 ile Birleşik Krallık, 3 bin 519 ile Almanya, 2 bin 507 ile ABD, 1919 ile İspanya ve 1036 ile Hollanda'nın izlediği belirtildi.

Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının, bugün Bulgaristan saatiyle 23.59'a kadar Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) çevrim içi platformu üzerinden elektronik başvuru yapabileceği hatırlatıldı.

Seçmenler, seçim komisyonunun internet adresindeki "https://www.cik.bg/bg/pvr2026/abroad/zayavlenie" formunu doldurarak kayıt işlemlerini çevrim içi yapabiliyor.

Elektronik başvuru yapmayan Bulgaristan vatandaşları da seçim günü yurt dışında kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Ancak bu durumda seçmenlerin başka bir yerde oy kullanmadıklarını ve kullanmayacaklarını belirten beyannameyi Bulgarca doldurup sandık kurulu önünde imzalaması gerekiyor.