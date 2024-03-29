Bulgaristan Başbakanı: NATO'nun genişletilmesi demokrasi, barış ve güvenliğin genişletilmesidir

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İstifa eden Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, "NATO'nun genişletilmesi, özünde demokrasi, barış ve güvenliğin genişletilmesi demektir." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'ın NATO üyeliğinin 20. yıl dönümü dolayısıyla başkent Sofya'daki Merkez Orduevi'nde, "NATO'da 20 Yıl: Çünkü Birlikte Daha Güçlüyüz" konferansı düzenlendi.

Konferansta konuşan Denkov, NATO'nun 1 milyar vatandaşın güvenliğini sağladığını belirterek, "Bu ittifak, olası saldırganlara karşı verebileceğimiz en güçlü yanıttır. NATO'nun genişletilmesi, özünde demokrasi, barış ve güvenliğin genişletilmesi demektir." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel de "Bulgaristan, ittifakın doğu kanadının güçlendirilmesi, caydırıcı olması ve savunması konusundaki taahhütlerini öncelikli olarak uygulamaya devam edecektir." dedi.

Gabriel, Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirmek için yardımlarımızı artırmalıyız. Ukrayna'da kalıcı ve sürdürülebilir bir barış ancak Rus birliklerinin uluslararası alanda tanınmış sınırlarından tamamen çekilmesiyle sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Todor Tagarev ise "Vızrajdane (Yeniden Doğuş)" partisinin ülkenin NATO'dan ayrılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırladığını hatırlatarak, "Ülkemizin NATO'dan çıkmasını önerenlere alaylı gözle bakalım." diye konuştu.

Yerli ve yabancı güvenlik uzmanlarının katıldığı programda, "Karadeniz Bölgesindeki Yeni Güvenlik Ortamı", "Güvenliğin Yeni Boyutları: Bilim, Uzay ve Yapay Zeka", "Bilişim Alanındaki Stratejik Ortaklık ve Rekabet" başlıklı paneller düzenlendi.