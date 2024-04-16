Trakya Üniversitesi Rektörü, Bulgaristan\'da görev yapan sağlık personellerini ağırladı

Bulgaristan'da çeşitli hastanelerde görev yapan sağlık personelleri Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Rektör Tabakoğlu, ziyarette Trakya Üniversitesi ve hastanesi hakkında bilgi verdi.
Üniversitelerinin sağlık konusunda bölgenin en büyük güçlerinden birisi olduğunu ifade eden Tabakoğlu, köklü geçmişi ile deneyimli ve donanımlı kadrolara sahip olduklarını belirtti.
Tabakoğlu, Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi ile yapmış oldukları işbirliği dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti ve her zaman ortak çalışmalara hazır olduklarını bildirdi.
Ziyarette, Trakya Üniversitesi Hastanesi ile Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesinde görevli doktorlar ve hemşireler de yer aldı.
Edirne'de jandarma ekipleri KADES'i tanıttı
Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES'in tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler Enez ilçesine bağlı Karaincirli ve Küçükevren köylerinde kurulan halk pazarında aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.
KADES'in amaçları ve kullanımını anlatan ekipler broşür de dağıttı.
Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.
TÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü akredite edildi
Trakya Üniversitesi (TÜ) akredite birimleri arasına bir yenisi daha eklendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından 6 yıllığına akredite edildi.
TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Sönmezler, Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Gönenç Güler ve öğretim üyeleri, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret ederek süreçle ilgili deneyimlerini paylaştı.
Açıklamada görüşleri. yer verilen Rektör Tabakoğlu akreditasyonda öncü eğitim kurumlarından biri olarak emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, Turizm İşletmeciliği Bölümü'nün başarısının büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.
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