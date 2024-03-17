Bulgaristan'ın Yambol kentinde, antik çağ geleneği olarak bilinen kötü ruhların kovulması ritüelinin canlandırıldığı Yambol Maske (Kukerlandia) Festivali gerçekleştirildi.
Yambol Belediyesince organize edilen festival, kent parkında düzenlendi. Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği ve Başpiskoposu Neofit'in ölümü sonrası ülkede ilan edilen ulusal yas nedeniyle festivalin dünkü etkinlikleri iptal edildi.
Son gün etkinliklerinde, Trak savaşçılarını temsilen tüylü kıyafetler giymiş, tüylü maskeler takmış kişilerin oluşturduğu gruplar, meydanda en iyi performansı sergilemek için birbiriyle yarıştı.
Traklar'dan kalma, baharın yaklaştığı günlerde kıştan kalan kötü ruhları uzaklaştırmaya çalışma geleneğini canlandıran ekipler, bellerine taktıkları çanlardan sesler çıkararak renkli gösterilerine ses de katıp daha fazla dikkat çekmeyi amaçladı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi Türkiye'den gidenlerin yanında Makedonya, Romanya, Yunanistan gibi çevre ülkelerden gelenlerin de ilgi gösterdiği festival çerçevesinde konser, sergi ve fotoğraf yarışmaları da düzenlendi.
Son Dakika › Güncel › Bulgaristan'da Yambol Maske Festivali düzenlendi - Son Dakika
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