Bulgaristan\'da Yambol Maske Festivali düzenlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'nın vefanın şehri olduğunu ve eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP ile DEM Parti arasında gizli bir iş birliği olduğunu iddia eden Erdoğan, bu partilerin şehirleri belediye meclislerini paylaştığını ve AK Parti'ye karşı birlikte hareket ettiklerini söyledi.