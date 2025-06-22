Bulgaristan'dan Orta Doğu Gerginliği Açıklaması

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısı sonrasında Orta Doğu'da artan gerginlikten kaynaklanabilecek riskler konusunda endişe duyduklarını belirtti.

Jelyazkov, yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

"Şu anda ülkemizin güvenliği için direkt bir tehdit bulunmamaktadır. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) dahil gelen tüm veriler, radyasyon kirliliği olmadığını göstermektedir. Bulgaristan topraklarındaki radyasyon seviyesi normaldir ve yetkili makamlar tarafından sürekli izlenmektedir." diyen Jelyazkov, buna rağmen ülkesinin "Orta Doğu bölgesindeki artan gerginlik ve uluslararası barış ve güvenlik için potansiyel riskler konusunda endişe duyduğunu" ifade etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "İran'ın askeri amaçlı nükleer program geliştirmesine izin verilmemesi gerekir. Uluslararası hukuk düzeninin, silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi mekanizmalarının korunmasının son derece önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Durumun daha da kötüye gitmesini önlemek için gerilimin azaltılması ve diplomatik çabaların gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca Bulgaristan vatandaşlarına Irak, Suriye, Lübnan, Umman, Ürdün, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan'a gereksiz seyahatten kaçınmaları ve yalnızca acil durumlarda seyahat etmeleri tavsiye edildi.???????