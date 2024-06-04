Bulgaristan eski başbakanları Türk derneğini ziyaret etti

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Bulgaristan eski başbakanlarından Nikolay Denkov ve Kiril Petkov, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Ülkelerindeki seçim öncesi oy kullanacak çifte vatandaşlarla buluşmak amacıyla ziyarette bulunan konuk politikacılara, Dernek Başkanı Gülsüm Kaynaklar çalışmalarını anlattı.

Daha önce Bursa ve İstanbul'da da ziyaretlerde bulunduklarını belirten Petkov, Babaeski'ye gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Bulgaristan'da yaşayan herkesin haklarının korunmasını istediklerinin altını çizen Petkov, Bulgaristan'da asimilasyon politikalarının uygulandığı yıllarda kendi ailesinde de zulüm görenlerin olduğunu söyledi.

Denkov da dernek üyeleri tarafından çok iyi karşılandıklarını ifade etti.

Görevde olduğu süreçte Bulgaristan'da bir değişim başlattığını belirten Denkov, Bulgaristan'ın geri kalmış bölgelerini de canlandırmak için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Bulgaristan'da 9 Haziran Pazar günü eş zamanlı olarak genel seçim ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri gerçekleşecek.

Bu seçimlerde Türkiye genelinde 23 ilde kurulacak sandıklarda çifte vatandaşlar oy kullanabilecek.