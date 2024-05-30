Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi ile Ankara Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle sergi düzenlendi - Son Dakika
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Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi ile Ankara Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle sergi düzenlendi

Bulgaristan\'ın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi ile Ankara Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle sergi düzenlendi

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi ile Ankara Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle 'Geleneksel Bulgar-Türk Nakışları ve Yöresel Kıyafetler' sergisi düzenlendi. Sergiye, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar, Nakış Öğretmeni Ani Yoveva ve çok sayıda davetli katıldı. Sergi, Bulgaristan'ın 24 Mayıs Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü dolayısıyla düzenlendi ve geleneksel kıyafetlerin bir milletin duygu ve düşüncelerini yansıttığı vurgulandı. Sergi, kokteyl ve müzik dinletisiyle devam etti.

30.05.2024 22:33
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?? Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi ile Ankara Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğiyle "Geleneksel Bulgar-Türk Nakışları ve Yöresel Kıyafetler" sergisi düzenlendi.

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) Ankara'daki Basın Kulübünde düzenlenen sergiye, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Kayapınar, Nakış Öğretmeni Ani Yoveva ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Tcholakov, yaptığı konuşmada, serginin Bulgaristan'ın 24 Mayıs Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü dolayısıyla düzenlendiğini söyledi.

Geleneksel kıyafetlerin, bir milletin duygu ve düşüncelerini yansıttığını belirten Tcholakov, bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

Tcholakov, sergide emeği geçen üniversite öğrencilerine sertifika verdi.

Organizasyon için Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen nakış öğretmeni Ani Yoveva da iki milletin birbirine çok yakın kültürlere sahip olduğunu dile getirdi.

Sergi, konuşmaların ardından kokteyl ve müzik dinletisiyle devam etti.

Kaynak: AA

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