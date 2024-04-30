Bulgaristan Parlamentosu, Kumar Kanunu\'nda Yapılan Düzenlemeyle Şans Oyunları Reklamlarını Sınırlandırdı

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Bulgaristan Parlamentosunda, Kumar Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle medyadaki şans oyunları reklamları önemli ölçüde sınırlandırıldı.

240 üyeli parlamentoda yapılan oylamada, şans oyunlarının, dolaylı veya dolaysız, reklamlarının sınırlandırılmasına ilişkin alınan karar, 198 milletvekilinin oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni düzenlemeye göre, radyo ve televizyon programlarında, basılı eserlerde ve internet siteleri dahil olmak üzere tüm elektronik medyada, devlet ve belediye mülklerinde şans oyunlarının reklamının yapılması yasak olacak.

İlgili kanunda yapılan diğer bir değişiklikle, tatil merkezleri ve ulusal sınırlarına 30 kilometre mesafedeki yerleşim yerlerinde de kumarhane açılması yasaklanacak. Halihazırda böyle yerlerde bulunan kumarhanelerin sahiplerine, işletmelerini kapatmaları veya başka yere taşımaları için 3 yıl süre tanınacak.

Şans oyunları tanıtan reklam panolarının kreş, okul, üniversite veya belirli eğitim sosyal tesislerine en az 300 metre uzak mesafede kurulmalarına izin verilecek.

Spor salonu, kulüp ve tesislerin yanı sıra sporcuların ekipmanlarında kumar reklamlarına izin verilecek.

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