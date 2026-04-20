Bulgaristan'da ilk sonuçlar, eski Cumhurbaşkanı Radev'in tek başına hükümet kurabileceğini gösteriyor

20.04.2026 10:53
Bulgaristan'da eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu, dün yapılan genel seçimi büyük farkla ilk sırada tamamladı.

Merkez Seçim Komisyonunun, sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığı ilk sonuçlarına göre Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu yüzde 44,7 ile ilk sırayı alırken en yakın rakibine 30 puandan fazla fark attı.

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi yüzde 13,4 ile ikinci sırayı alırken Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) yüzde 13,2 ile az farkla üçüncü oldu. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 6,2 ve Vızrajdane (Diriliş) partisi yüzde 4,3 ile yüzde 4'lük seçim barajını aşan diğer partiler oldu.

Merkez Seçim Komisyonu, partilerin mecliste kazandığı sandalye sayısını henüz açıklamazken Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) yayınladığı projeksiyonlara göre Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu, bu sonuçlara göre meclisteki 240 sandalyeden 135'ini kazanıyor. Bu da İlerici Bulgaristan Koalisyonunun tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip olduğunu gösteriyor.

Bulgaristan'da en son 1997'de yapılan seçimde Ivan Kostov liderliğindeki Birleşik Demokratik Güçler 137 sandalye kazanarak tek başına hükümet kurabilmişti. Ülkede bundan sonra yapılan seçimlerde koalisyon ya da azınlık hükümetleri görev yapmıştı.

Rumen Radev kimdir?

Bulgaristan'ın Dimitrovgrad kentinde 1963'te dünyaya gelen Radev, "ülkenin en tecrübeli jet pilotu" olarak ilerlediği kariyerinde, korgeneral rütbesine kadar yükselerek Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

Radev, askeri görevinden 2016'da ayrılarak siyasete girdi, aynı yıl yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçildi.

Bulgaristan'da 2021'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ikinci dönemi için yeniden seçilen Radev, Ocak 2026'da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ülkede yapılan seçimi Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu önde tamamlarken, Bulgar siyasetçinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 10 yıldaki icraatları tekrar gündeme geldi.

Radev'in, Avrupa Birliği (AB) politikalarına "temkinli" yaklaştığı bilinirken, "Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesi hususunda çekinceli tutum sergileyen Radev, eski başbakan Boyko Borisov ile yaşadığı gerilimlerle de sık sık gündeme gelmişti.

Radev, 2025'te avroya geçiş için referandum yapılmasını önermiş, bu kararın doğrudan halk tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ADF konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ADF konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı

11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:13:51. #7.12#
