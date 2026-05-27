CHP'li Bulut'tan Partisinin Genel Merkezine Tepki: "Yaşananlarda AKP'nin Ne Kadar Dahli Varsa Onların da O Kadar Suçu Var" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Bulut'tan Partisinin Genel Merkezine Tepki: "Yaşananlarda AKP'nin Ne Kadar Dahli Varsa Onların da O Kadar Suçu Var"

27.05.2026 17:02  Güncelleme: 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, genel merkezdeki polis müdahalesine ilişkin, eski genel başkanlar ve mevcut milletvekillerinin de AKP, yargı ve emniyet kadar sorumlu olduğunu ancak kendilerinin muhatabı olmadığını söyledi.

(ADANA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP Genel Merkezi'ndeki polis müdahalesine ilişkin, "Bu yaşananlarda daha önce genel başkanlık yapmış ya da mevcut milletvekillerinin ne kadar dahli var? AKP'nin ne kadar dahli varsa, yargı kollarının ne kadar dahli varsa, o gün oraya gelen emniyetin ne kadar dahli varsa onların da o kadar suçu var. Onlar da bu işin bizzat içindeler ama onlar bizim muhatabımız değil" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Adana'da İl Başkanlığı binasında partililerle bayramlaştı.

Burada açıklamalarda bulunan Bulut, "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan olayların saptırılmaması ve doğru tanımlanması gerektiğini aktararak, yaşanan sürecin şahıslar üzerinden yürütülen bir tartışma olmadığını vurguladı.

Bulut, şunları kaydetti:

"Bugünkü meselelerin kişilerle alakalı en küçük bir tarafı yok. Eğer kişilerle, partiyle alakalı bir durum olsaydı o gün sabah mafya, genel merkezin kapısının önüne gelmezdi. Bar bodyguard'ları, genel merkezin kapısının önüne gelmezdi. Daha önce hiç partide görülmemiş insanlar, komple siyah giyimli ve iri yarı insanlar partinin önüne gelmezdi. 12 Eylül dönemi öncesindeki her gerginlik, her darbe döneminde de hiçbir mafya partilere müdahale etmemiştir, partilerin kapısına gelmemiştir. Siyasetle mafya hiçbir zaman iç içe girmemiştir. İktidar olabilir ama siyaset o işlerden her zaman uzak durmuştur, mafya da oradan uzak kalmıştır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partinin başına ilk geldiği döneme atıfta bulunarak, "Bizim mensuplarımızın mafyayla alakası yok" dediğini hatırlatan Bulut, "Ama biz bugün onu da yaşattık. Onu da yaşattılar bize. Sonra da bu görüntüyü şöyle bir şey yaptırmaya çalıştılar: 'Partililer arasında bir çatışma var' diye. Kesinlikle o gün kapının önüne gelen 5-6 milletvekili dışında, belki üç, beş tane de partili vardır. Onun dışında hiçbir tane Cumhuriyet Halk Partili kimse yoktu. Sonuç itibarıyla toplama bir yapıydı.

"BELEDİYE BAŞKANLARINI İÇERİ ATTIKÇA HALK BİZE DAHA ÇOK SAHİP ÇIKTI"

Buradan amaç ne? Buradan amaç; ilk gün nasıl ki seçim döneminde 'topal ördek' dediler, nasıl ki belediyelerin kredilerine onay vermediler, belediye başkanlarımızı cezaevine attılar, 19 Mart darbesini yaptılar. Bunların hiçbirinden sonuç alamadılar. Belediye başkanlarını içeri attıkça halk bize daha çok sahip çıktı, 'Bu iş hukuksuzdur, bu iş siyasidir' diyenlerin sayısı yüzde 65'lere kadar geldi. Baktılar bunu belediyeyle çözemiyoruz, 'Tek başına bu işi belediyeyle halletme ihtimalimiz yok' diyerek hedefi partiye çevirdiler.

Genel başkanımızın söylediği gibi bu operasyonu devletin tüm organlarıyla gerçekleştiriyor, emniyeti, valisi, kaymakamı. Çünkü hepsi bir yere bağlı. 'Bu partili cumhurbaşkanı Türkiye'nin en büyük felaketi olacak' dediğimiz zaman işte bunlardan bahsediyoruz. Peki, bu yaşananlarda daha önce bu partide genel başkanlık yapmış ya da mevcut milletvekillerinin ne kadar dahli var? AKP'nin ne kadar dahli varsa, yargı kollarının ne kadar dahli varsa, o gün oraya gelen emniyetin ne kadar dahli varsa onların da o kadar suçu var. Onlar da bu işin bizzat içindeler. Ama onlar bizim muhatabımız değil."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Burhanettin Bulut, Milletvekili, AK Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Yargı, Polis, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bulut'tan Partisinin Genel Merkezine Tepki: 'Yaşananlarda AKP'nin Ne Kadar Dahli Varsa Onların da O Kadar Suçu Var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor’dan Onana’ya zam Trabzonspor'dan Onana'ya zam
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu olurum Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu olurum
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradı Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradı
Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel Trump: Sağlık kontrolümü az önce tamamladım, her şey mükemmel
UEFA Konferans Ligi’nde kupa sahibini buluyor UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor
Milan’dan Icardi’ye teklif Duyar duymaz cevapladı Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

17:17
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot
Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
16:37
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in iki makam aracını satışa çıkardı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı
16:33
Atletico Madrid, Ademola Lookman’a kapıyı gösterdi
Atletico Madrid, Ademola Lookman'a kapıyı gösterdi
15:40
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak
13:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt
13:01
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 17:28:49. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Bulut'tan Partisinin Genel Merkezine Tepki: "Yaşananlarda AKP'nin Ne Kadar Dahli Varsa Onların da O Kadar Suçu Var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.