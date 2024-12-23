Bünyamin K.'nın 'Resim' Sergisi Göztepe'de - Son Dakika
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Bünyamin K.'nın 'Resim' Sergisi Göztepe'de

Bünyamin K.\'nın \'Resim\' Sergisi Göztepe\'de

Ressam Bünyamin K.'nın sulu boya eserleriyle dolu sergisi TCDD Göztepe Kültür Merkezi'nde açıldı.

23.12.2024 16:51
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Ressam Bünyamin K.'nın "Resim" adlı sergisi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Göztepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergide, sanatçının farklı zamanlarda sulu boya tekniğiyle ürettiği 35 eseri yer alıyor.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Bünyamin K., tarihi Göztepe İstasyonu'nun sevdiği bir sergi mekanı olduğunu belirterek, "Küçük resimler seçtim. Aslında büyük çalışmalar da yapıyorum. Çalışmaların bir kısmı şehir manzaraları, bir kısmı soyut resimlerden oluşuyor." dedi.

Bünyamin K., sergide yakın zamanda yaptığı tabloların yanı sıra önceki yıllarda yaptığı eserlerin de görülebileceğine işaret ederek, eski çerçeveleri kullanmayı ve eski mekanları çizmeyi çok sevdiğini söyledi.

Sulu boya tekniğinin artık çok tercih edilmediğine dikkati çeken Bünyamin K., "Bunun temelinde sulu boya tekniğinin zor olması yatıyor. Dikkat istiyor ve hata kabul etmiyor. 100 ressamdan belki 1-2 tanesi sulu boya ile çalışıyor. Işık görmemesi lazım. Işık gördüğü zaman diğer tekniklerde de eskime oluyor ama eski sulu boya resimlerde ışığın zamanla resmi zayıflattığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bünyamin K., yakın gelecekte Bursa'da bir sergi yapmayı düşündüğünü dile getirerek, "Hem yeni Bursa hem de eski Bursa'nın mekanları olacak. 'Bursa'nın Uluları' ve 'Bursa'ya Kar Yağsa' temalarını kullanacağım. Böyle bir projem var." şeklinde konuştu.

Sergi, 28 Aralık'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bünyamin K.'nın 'Resim' Sergisi Göztepe'de - Son Dakika

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