Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Demokrasi Şehitlerini Anma Gecesine Davet

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenecek anma gecesine tüm vatandaşları davet ederek, "Pazar günü saat 20.00'de Konferans ve Sergi Salonumuzda gerçekleşecek bu anlamlı etkinliğe tüm halkımız davetlidir" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Demokrasi Haftası kapsamında düzenlenecek Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerini anma gecesine tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Ercengiz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasi Haftası etkinliklerimiz kapsamında, pazar günü sizleri anlamlı ve özel bir buluşmaya davet ediyoruz. Etkinliğimizde öncelikle nitelikli bir belgesel gösterimi gerçekleştirecek, ardından yöremizin sanatçısı sayabileceğimiz; Ispartalı, bir döneme damga vurmuş ve ilerlemiş yaşına rağmen sanattaki üretkenliğini sürdüren kıymetli Cahit Berkay ile Gökmen Ulu'nun katılımıyla bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Demokrasi Haftası; Uğur Mumcu başta olmak üzere, düşünceleriyle topluma yön vermiş pek çok araştırmacıyı, gazeteciyi, yazarı, aydını ve akademisyeni kaybettiğimiz anlamlı bir haftadır. Bu kapsamda, yerel düzeyde bir demokrasi mücadelesini ve bir belediye başkanının yaşam öyküsünü izleyerek, demokrasiyi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi birlikte konuşacağız. Pazar günü saat 20.00'de Konferans ve Sergi Salonumuzda gerçekleşecek bu anlamlı etkinliğe tüm halkımız davetlidir."