Burdur Belediye Başkanı Ercengiz\'den Ümit Özdağ\'a Destek Ziyareti

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Tefenni Belediye Başkanı ve Zafer Partisi Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ümit Alagöz'ü ziyaret etti. Ercengiz, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan dün tahliye edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili olarak, "Temennimiz odur ki bu tür hukukla bağdaşmayan uygulamalar bir daha yaşanmasın" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Tefenni Belediye Başkanı ve Zafer Partisi Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ümit Alagöz'ü ziyaret etti. Ziyarete ilişkin açıklama yapan Alagöz, şunları söyledi:

"Bugün, Tefenni Belediyemizde 2014 yılından bu yana birlikte görev yaptığımız, efendi kişiliğiyle tanıdığımız Belediye Başkanımız Ümit Alagöz'ü; İl Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi Örgütü'nden yol arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Ziyaretimizde, öncelikle Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın, 148 gün süren tutukluluğun ardından yargılamanın ilk aşamasında tahliye edilmesi dolayısıyla kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi adalet bir gün herkese lazım olacak. Eğer ortada işlenmiş bir suç varsa, bunun karşılığı hak, hukuk, anayasa ve yasalar çerçevesinde elbette karşılığını bulmalıdır.

Ancak bir düşüncenin ifade edilmesi ya da bir siyasi partinin genel başkanının sarf ettiği bir söz nedeniyle bir kişinin 148 gün tutuklu kalmasını, bizler içimize sindiremiyoruz. Hukuktan, adaletten söz eden bir siyasi partinin temsilcileri olarak bu süreci doğru bulmadığımızı açıkça ifade ettik. Sayın Ümit Bey'in, aynı zamanda Genel Başkanının Başdanışmanı olarak bu dileklerimizi kendilerine bir kez daha iletmesini rica ettik. Temennimiz odur ki bu tür hukukla bağdaşmayan uygulamalar bir daha yaşanmasın."

"Temennimiz, bundan sonraki sürecin ülkemiz adına daha adil bir şekilde ilerlemesidir"

Tefenni Belediye Başkanı Alagöz de şunları söyledi:

"Başta Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve bu süreçte yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Ali Orkun Ercengiz'e nazik ziyaretlerinden ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi, bu gerçekten zor bir süreçti ve zorlukları hala devam ediyor. Her ne kadar Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ dün tahliye edilmiş olsa da Silivri Cezaevi'nde hala suçsuz ve hukuksuz bir şekilde tutsak olduğuna inandığımız pek çok arkadaşımız, belediye başkanımız bulunuyor. Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımız da bu sürecin önemli bir parçası olarak gündemdedir. Adaletin, Sayın Başkanımızın da vurguladığı gibi, bir gün herkese lazım olacağı düşüncesiyle hareket etmek zorundayız.

'Adalet mülkün temelidir' sözü, bu yüzden her mahkeme salonunun duvarına büyük bir anlam yüklenerek asılmıştır. Temennimiz, bundan sonraki sürecin ülkemiz adına daha adil ve hayırlı bir şekilde ilerlemesidir. Sadece bir siyasi partiye mensup olduğu veya muhalif olduğu gerekçesiyle insanlar yargılanmamalı; anayasa askıya alınıp insanlar cezaevine atılmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi ailesine nazik ziyaretleri ve verdikleri destek için teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, sağ olsunlar."