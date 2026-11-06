Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, TSO ve Borsa\'nın yeni yönetimlerini ziyaret etti

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve beraberindeki heyet, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Ticaret Borsası'nın yeni yönetimlerini ziyaret ederek başkanlığa seçilen Ömer Semerci ve Mehmet Varol'a görevlerinde başarılar diledi.

Başkan Ercengiz ve Belediye Meclis üyeleri, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ve Burdur Ticaret Borsası'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ercengiz, "Son yapılan seçimler sonrasında Burdur'umuzun iki önemli STK'sını ziyaret ettik. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası ile Burdur Ticaret Borsası başkanlığına seçilen Ömer Semerci ve Mehmet Varol ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik" dedi.