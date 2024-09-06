Burdur Belediye Başkanı Zabıtalarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Zabıtalarla Kahvaltıda Buluştu

Burdur Belediye Başkanı Zabıtalarla Kahvaltıda Buluştu

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıtalarla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıya belediye başkanı, başkan yardımcıları, zabıta müdürü ve personel katıldı.

06.09.2024 16:21  Güncelleme: 16:24
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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 198'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla zabıtalarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

İstasyon Park'ta düzenlenen kahvaltıya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Başkan Yardımcıları Hülya Eraslan, Mustafa Bozkurt, Zabıta Müdürü Sermin Cantürk, Zabıta personeli ve emekli zabıta personeli katıldı.

"Her birimiz birbirimizin huyuna, suyuna alıştık"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Tüm belediyelerin 2 üniformalı personeli var. Biri zabıta diğeri ise itfaiye personeli. İtfaiye personelimiz çok zor ve son anlarda görevini yapan ve kurtarabildiğini kurtaran bir görev üstlenmektedir canları pahasına müdahale eden müdürlüğümüz. Burdur Belediyesi özelinde de baktığımızda o arkadaşlarımızın pandemi de depremde yangınlarda ne denli mücadele ettiklerini gördük. Zabıta Personelimiz kolluk görevini yürütürken diğer taraftan da idari ve bürokratik işlerini yürütmek zorunda olan bir birimimiz. Zabıta Personelimizden şöyle bir özelliği var hem yerli hem de milli bir ekip olduğu için vatandaşlarımızla duygusal anlar yaşayabilir. Eştir dosttur tanıdıktır. Diğer taraftan baktığımız zaman belediyeler siyasi kurumdur.

Başındaki seçilmişlere göre davranış biçimi belirler ve aldıkları emirlere göre bir taraftan yasanını verdiği görevleri yerine getirmeye çalışır, diğer taraftan da kurumun başındaki seçilmiş kişinin ve ekibinin talimatlarını yasaya uygun hale getirmeye çalışır. Aslında görev zor bir görev. Biz 11'nci yılımızdayız. Artık her birimiz birbirimizin huyuna, suyuna ve tüyüne alıştık. Birbirimizin ne istediğini ve neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Koca kentin bize düşen kolluk görevini yapmaya çalışıyoruz. 198'nci yılını kutladığımız Zabıta Teşkilatının biz daha nice yıllar Belediyelerde hizmet edeceğine inanıyoruz. Emekli olanlara kurum adına bir yurttaş olarak teşekkür etmek işitiyorum. Hepinizi Zabıta haftasını kutluyorum"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Zabıtalarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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