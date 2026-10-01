Burdur Belediyeler Birliği encümeni Kızılkaya\'da toplandı, hizmet ağı genişleyecek

Burdur Belediyeler Birliği encümeni Kızılkaya'da toplandı, hizmet ağı genişleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burdur Belediyeler Birliği encümeni, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör'ün ev sahipliğinde Kızılkaya'da toplandı. Toplantıya Birlik Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve diğer belediye başkanları katıldı; Ercengiz, alınan kararlarla hizmet ağının genişleyeceğini belirtti.
(BURDUR) - Burdur Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör'ün ev sahipliğinde Kızılkaya'da gerçekleştirildi.
Burdur Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı'na Burdur Belediye Başkanı ve Burdur Belediyeler Birliği Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör ve Çavdır Belediye Başkanı Ali Okan Yücel katıldı.
Ercengiz, "Alınan kararlarla hizmet ağımızı genişleteceğiz. İlimize hayırlı olsun" diye konuştu.
Kaynak: ANKA
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