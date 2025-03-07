Burdur Belediyesi'nden Geleneksel Gönül Sofrası İftar Programı

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında düzenlediği "Gönül Sofrası" iftar programı, bu yıl Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Burdur Belediyesi'nin Ramazan ayında düzenlediği "Gönül Sofrası" iftar programı, bu yıl da büyük bir katılımla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Binlerce vatandaşın katıldığı iftarda, aynı kazanda pişen yemekler paylaşılarak birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, amaçlarının birlik beraberlik içinde aynı sofrada buluşmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok kıymetli hemşerilerim, sevgili öğrenciler, Öncelikle, hepimizin bu mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, kıldığımız namazların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Bugün burada, 11 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz ve Gönül Sofrası adını verdiğimiz iftar buluşmamızda bir aradayız. Sizler de bu güzel birlikteliğe eşlik ederek, aynı kazanda pişen yemeği paylaşmanın anlamını ve değerini bizlerle birlikte yaşıyorsunuz. Amacımız, birlik ve beraberlik içinde, aynı sofrada buluşarak hepimizin eşit olduğunu hissettirmek ve bu eşitlik anlayışıyla kaynaşmaktır. Biliyoruz ki herkesin evinde mutlaka bir lokma aşı vardır. Ancak bugün burada bizlerle olarak, dayanışmamıza destek verdiğinizi ve birlikteliğimizi daha da güçlendirdiğinizi hissediyoruz. Bunun farkında olarak sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz zor zamanları mutlaka geride bırakacaktır.

"Haluk Levent konserine hepinizi davet ediyorum"

Hepimizin gönlündeki güzelliklerin gerçekleşmesini diliyor, bu vesileyle burada bulunan ve bizlerle olamayan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, Ramazan ayınızı tekrar tebrik ediyorum. Ayrıca, özellikle gençlerimizi düşündüğümüz bir etkinliğimiz var. Bugün, 6 Mart gibi özel bir günü yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi şereflendirdiği bu anlamlı gün vesilesiyle, gün içinde törenlerimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda, gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği ve Burdur'da görmek istediği kıymetli sanatçımız Haluk Levent'i şehrimize davet ettik. Yarın, Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk'ün Burdur'a gelişinin onuruna düzenleyeceğimiz Haluk Levent konserine hepinizi davet ediyorum. Yarın da bu meydanda hep birlikte olmayı diliyorum. Hayırlı iftarlar, afiyet olsun, iyi akşamlar."