Burdur Belediyesi'nden Geleneksel Gönül Sofrası İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Burdur Belediyesi'nden Geleneksel Gönül Sofrası İftar Programı

Burdur Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği 'Gönül Sofrası' iftar programında binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Başkan Ali Orkun Ercengiz, birlik ve beraberlik mesajı verdi ve Haluk Levent konserine davet etti.

07.03.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURDUR)- Burdur Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında düzenlediği "Gönül Sofrası" iftar programı, bu yıl Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Burdur Belediyesi'nin Ramazan ayında düzenlediği "Gönül Sofrası" iftar programı, bu yıl da büyük bir katılımla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Binlerce vatandaşın katıldığı iftarda, aynı kazanda pişen yemekler paylaşılarak birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, amaçlarının birlik beraberlik içinde aynı sofrada buluşmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok kıymetli hemşerilerim, sevgili öğrenciler, Öncelikle, hepimizin bu mübarek Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların, kıldığımız namazların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Bugün burada, 11 yıldır geleneksel hale getirdiğimiz ve Gönül Sofrası adını verdiğimiz iftar buluşmamızda bir aradayız. Sizler de bu güzel birlikteliğe eşlik ederek, aynı kazanda pişen yemeği paylaşmanın anlamını ve değerini bizlerle birlikte yaşıyorsunuz. Amacımız, birlik ve beraberlik içinde, aynı sofrada buluşarak hepimizin eşit olduğunu hissettirmek ve bu eşitlik anlayışıyla kaynaşmaktır. Biliyoruz ki herkesin evinde mutlaka bir lokma aşı vardır. Ancak bugün burada bizlerle olarak, dayanışmamıza destek verdiğinizi ve birlikteliğimizi daha da güçlendirdiğinizi hissediyoruz. Bunun farkında olarak sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz zor zamanları mutlaka geride bırakacaktır.

"Haluk Levent konserine hepinizi davet ediyorum"

Hepimizin gönlündeki güzelliklerin gerçekleşmesini diliyor, bu vesileyle burada bulunan ve bizlerle olamayan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, Ramazan ayınızı tekrar tebrik ediyorum. Ayrıca, özellikle gençlerimizi düşündüğümüz bir etkinliğimiz var. Bugün, 6 Mart gibi özel bir günü yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi şereflendirdiği bu anlamlı gün vesilesiyle, gün içinde törenlerimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda, gençlerimizin büyük ilgi gösterdiği ve Burdur'da görmek istediği kıymetli sanatçımız Haluk Levent'i şehrimize davet ettik. Yarın, Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk'ün Burdur'a gelişinin onuruna düzenleyeceğimiz Haluk Levent konserine hepinizi davet ediyorum. Yarın da bu meydanda hep birlikte olmayı diliyorum. Hayırlı iftarlar, afiyet olsun, iyi akşamlar."

Kaynak: ANKA

Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Haluk Levent, Burdur, Güncel, İftar, Yaşam, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi'nden Geleneksel Gönül Sofrası İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:43:34. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur Belediyesi'nden Geleneksel Gönül Sofrası İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.