Burdur Bucak'ta iki grup kavga etti, 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı

Burdur Bucak'ta iki grup kavga etti, 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Bucak'ta iki grup arasında parkta başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 kişi kesici aletle yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.
Camii Mahallesi'ndeki bir parkta Ahmet T.A. (19), Yunus E.S. (18), Muhammet O.B. (20) ile Yasin U. (22), Ahmet T.B. (20), Yusuf U. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Yunus E.S. ve Muhammet O.B. kesici aletle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili şüpheliler Yasin U., Yusuf U. ve Ahmet T.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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