Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında sokakta kavga çıktı.

Babası ve kardeşinin sokakta V.K. (30) ve M.K. (55) ile kavga ettiğini gören M.Y. (24) evden bıçak alarak kavgaya dahil oldu.

M.Y, kavga ettikleri V.K'yi 4 yerinden ve kavgayı ayırmak istediği belirtilen B.T'yi (26) de kalçasından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince V.K. ile B.T. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan V.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan M.Y. gözaltına alındı.