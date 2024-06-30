Burdur'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Husumetli iki aile arasında 28 Haziran'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan ve Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Volkan Korkmaz (30), buradaki müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Korkmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkmaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yeşilova ilçesine götürüldü.

Olay

Husumetli iki aile arasında 28 Haziran'da gece saatlerinde sokakta kavga çıkmıştı. Babası ve kardeşinin Volkan Korkmaz ve M.K. (55) ile kavga ettiğini gören M.Y. (24), evden bıçak alarak Korkmaz'ı ve kavgayı ayırmak isteyen B.T'yi (26) bıçaklamıştı. Ağır yaralı Korkmaz ile hafif yaralı B.T. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Evinde yakalanan M.Y. ise tutuklanmıştı.