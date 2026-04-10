Burdur'da Cinayet Davasında Karar: Sanıklara Ağırlaştırılmış Müebbet Cezaları

10.04.2026 14:37
Burdur'da eşinin sevgilisinin kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen 35 yaşındaki kadının davasında, sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi, acılı baba ise karara tepki gösterdi.

Burdur'da 35 yaşındaki Özge Bedir'in, eşinin sevgilisinin kız arkadaşı Tülay Alan tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Tülay Alan'a 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma' suçlarından 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Arkadaşı Seray Öztürk'e ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan Adnan B.'nin beraatına karar verildi.

Olay, 10 Haziran 2025 tarihinde Burdur'un merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tülay Alan, arkadaşı Seray Öztürk ile birlikte Adnan B.'nin evine giderek eşi Özge Bedir ile görüşmek istedi. Kapıda çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve Tülay Alan, Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak kaçtı. Polis ekipleri, Bedir'i evde kanlar içinde buldu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık, sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Duruşmada sanıklar son sözlerini söyledi; Tülay Alan kendini savunduğunu, Seray Öztürk suçsuz olduğunu, Adnan B. ise olaydan haberi olmadığını belirtti. Karar sonrasında Özge Bedir'in ailesi tepki gösterdi; baba Mehmet Bedir, 'Karar karar değil ki, benim kızım öldüğüyle kaldı' diyerek üzüntüsünü ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Cinayet, Burdur, Güncel, Baba, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
