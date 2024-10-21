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Burdur'da Eşsiz Antik Çeşmeler

Burdur\'da Eşsiz Antik Çeşmeler

Burdur'da bulunan antik çeşmeler, Türkiye'de benzeri olmayan özellikleriyle dikkat çekiyor.

21.10.2024 10:41
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TÜRKİYE'de antik kaynağından gelen suyun akıtılabildiği 2 çeşme de Burdur'da yer alıyor. Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, Sagalassos Antik Kenti'ndeki ünlü Antoninler Çeşmesi ile Kibyra'daki antik çeşmenin bu yönüyle Türkiye'de benzerinin bulunmadığını söyledi.

Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde bulunan Antoninler Çeşmesi ile Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'ndeki antik çeşme, Türkiye'de benzersiz özelliğiyle dikkati çekiyor. Her 2 çeşme de antik kaynağından gelen suyun akıtılabildiği çeşmeler olarak biliniyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, bu yönüyle 2 çeşmenin de Türkiye'de eşsiz olduğunu söyledi.

'2023 YILINDA ORİJİNAL KAYNAĞINDAN GETİRİLEN SU AKITILDI'

Kibyra'da 2006 yılından bugüne süren kazılarda önemli anıtsal yapılar ortaya çıktığını söyleyen Özüdoğru, "Bunlardan özellikle Kibyra'yı ulusal ve uluslararası seviyede tanıtan, dünyada yapım tekniğiyle tek olma özelliğine sahip Medusa mozaiğimiz var. Bunun yanında agorada 2019 yılından başlayarak kazısını tamamladığımız bir anıtsal çeşmemiz var. 2022 yılında ekibimiz tarafından bu çeşmenin restorasyonu tamamlandı ve 2023 yılında orijinal kaynağından getirilen su akıtılmıştı. Bu da Medusa'dan sonra oldukça etkili oldu Kibyra'nın tanınmasında. Yine çeşmenin restorasyonu da bugünkü haliyle orijinal kaynağından getirilen suyun tekrar akıtılması ve eski işlevine kavuşturulması önemli ölçüde ses getirdi. Bu da yine ulusal ve uluslararası düzeyde çok fazla sayıda basın organlarında yer aldı. Kentin ziyaretçi sayısına etkisini görüyoruz. Son yıllarda Kibyra'yı ziyaret edenlerin sayısı günden güne artmaktaydı. Çeşmenin restorasyonundan sonra bu sayı neredeyse 10 katına çıktı. Yeni kazı çalışmalarımız bu çeşmenin yer aldığı agoranın 3'üncü terasındaki meydanda devam ediyor, yeni yapılar ortaya çıkıyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE SADECE BURDUR'DA VAR'

Türkiye'de antik kaynağından getirilip suyu akıtılabilen 2 çeşmenin sadece Burdur'da bulunduğunu vurgulayan Özüdoğru, "Çeşme özellikle şu yönden önemli; biliyorsunuz ülkemizde antik kaynağından getirilip, suyu akıtılan 2 anıtsal çeşme var. Her 2'si de Burdur'da. İlki Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde bulunan Antoninler Çeşmesi. İkincisi de Gölhisar ilçemizde Kibyra Antik Kenti'nde. Turizm açısından bu gelişmeler önemli. Turizm potansiyeli ve bu bölgeye olan ilgi, yeni restorasyon ve kazı alanlarıyla kent günden güne açığa çıktıkça daha da artacaktır. Özellikle Antalya gibi bir turizm kentinin yanı başında, Burdur'un en azından bu turizm payından hak ettiği değeri bu çalışmalar neticesinde bulacağı kanısındaydım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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